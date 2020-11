Corona-Ticker : Inzidenz im Kreis steigt auf 165

Langenfeld/Monheim Das Gesundheitsamt meldet am Wochenende für den Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: 871 labortechnisch nachgewiesene Krankheitsfälle meldete der Kreis Mettmann für Sonntag, 37 mehr als am Freitag. Davon wohnen in Erkrath 59 (+7; 12 Neuerkrankungen), in Haan 49 (+3/10), in Heiligenhaus 60 (+7/24), in Hilden 113 (+9/20), in Langenfeld 70 (+3/13), in Mettmann 69 (-8/7), in Monheim 79 (+3/13), in Ratingen 117 (-13/10), in Velbert 186 (+21/27) und in Wülfrath 69 (+8/7). Ein Mettmanner (87) und ein Erkrather (65) sind gestorben, damit sind es kreisweit 105 Corona-Tote seit Pandemiebeginn. 3028 Menschen gelten als genesen (+247 gegenüber Freitag). Die Neuinfektionen-Inzidenz beträgt 164,8 (+20,2).