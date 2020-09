Corona-Ticker : Mehr Infizierte in Monheim, in Langenfeld weniger

Mehr Infizierte in Monheim, in Langenfeld weniger

Langenfeld/Monheim Kreisweit sind die Fallzahlen am Wochenende deutlich zurückgegangen.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Im Kreis Mettmann ist die Zahl der Corona-Infizierten von Freitag auf Sonntag weiter zurückgegangen. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete das Kreisgesundheitsamt am Sonntag kreisweit 95 Fälle, 14 weniger als zwei Tage zuvor. Langenfeld zählt jetzt 19 Infizierte (Freitag: 28), Monheim 13 und damit gegen den Trend vier mehr als am Freitag. Haan ist jetzt infektionsfrei (Freitag noch 3 Fälle), in den übrigen Städten sieht es so aus: Erkrath 5 (4), Heiligenhaus 2 (3), Hilden 16 (21), Mettmann 6 (7), Ratingen 16 (17), Velbert 17 (17) und Wülfrath 1 (0). Insgesamt 1798 Menschen gelten als genesen (Freitag: 1754). Bislang zählt der Kreis Mettmann seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 87 Corona-Tote. Die Neuinfektionen-Inzidenz liegt bei 14,8 (18,9).