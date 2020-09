Corona-Ticker : 108 Infizierte: Zahlen steigen

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 108 Infizierte, davon in Langenfeld 20, in Monheim 11, in Erkrath 6, in Haan 3, in Heiligenhaus 8, in Hilden 20, in Mettmann 7, in Ratingen 17, in Velbert 14 und in Wülfrath 2. Als genesen gelten 1702 Personen.

85 Tote insgesamt zählt der Kreis bislang. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 19,6.

