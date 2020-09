Corona-Ticker : 86 Infizierte: Zahlen steigen

Laboruntersuchung einer Speichelprobe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 86 Infizierte, davon in Langenfeld 14, in Monheim 8, in Erkrath 8, in Haan 0, in Heiligenhaus 7, in Hilden 13, in Mettmann 7, in Ratingen 12, in Velbert 16 und in Wülfrath 1. Als genesen gelten 1681 Personen.

Verstorben ist ein 75-jähriger Hildener, der an schweren Vorerkrankungen litt. 85 Tote insgesamt zählt der Kreis bislang. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt bei 10,5. Der aktuelle Anstieg ist darauf zurückzuführen, dass es noch immer infizierte Reiserückkehrer zu vermelden gibt, wobei deren Zahl im Moment rückläufig ist. Zudem sind im Umfeld von Infizierten Kontaktfälle ermittelt worden.

(mei)