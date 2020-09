Corona-Ticker : Jetzt 50 Infizierte im Kreis Mettmann

Laboruntersuchung einer Speichelprobe. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Mittwoch kreisweit 50 Infizierte, davon in Langenfeld 9, in Monheim 4, in Erkrath 5, in Haan 0, in Heiligenhaus 6, in Hilden 6, in Mettmann 1, in Ratingen 8, in Velbert 10 und in Wülfrath 1. Als genesen gelten 1679 Personen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Tote zählt der Kreis 84. Die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in 7 Tagen) liegt bei 3,9. Der aktuelle Anstieg ist auf viele Kontaktfälle von Infizierten zurückzuführen.

(mei)