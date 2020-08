Corona-Ticker : In Langenfeld 14, in Monheim 20

Langenfeld Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnete der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 113 Infizierte, davon in Langenfeld 14, in Monheim 20, in Erkrath 4, in Haan 6, in Heiligenhaus 16, in Hilden 10, in Mettmann 9, in Ratingen 12, in Velbert 16 und in Wülfrath 6. 1399 Personen gelten inzwischen als genesen.

Bisher zählt der Kreis insgesamt 83 Corona-Tote. (Düsseldorf: aktuell 117 Infizierte, 45 Corona-Tote). Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten 7 Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 18,5, sie ist seit Freitag wieder leicht gestiegen. Der höchste Wert dieser Woche lag am Mittwoch mit 21,6 vor.

