Corona-Ticker : Infektionszahlen vor Ort sinken

Langenfeld/Monheim Für Sonntag meldet der Kreis Mettmann insgesamt 104 Infizierte und 1146 Genesene. Die Inzidenz liegt bei 16,5. Am Samstag lag sie bei 14,0. Am Freitag wurde sie noch mit 17,5 angegeben.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Sonntag kreisweit 104 Infizierte, davon in Langenfeld 6, in Monheim 16, in Erkrath 4, in Haan 2, in Heiligenhaus 13, in Hilden 17, in Mettmann 1, in Ratingen 14, in Velbert 30 und in Wülfrath 1. Als genesen gelten 1146 Personen. Corona-Tote Verstorbene zählt der Kreis bislang insgesamt 82. Die aktuelle Inzidenz liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW bei 16,5. Am Samstag wurde ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft am Gratenpoet in Ratingen positiv getestet. Insgesamt zählte der Kreis am Samstag 85 Infizierte, 1144 Genesene und meldet eine Inzidenz von 14,0.