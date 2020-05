Corona-Ticker : Jetzt 66 Corona-Tote im Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Am Montag hat das Gesundheitsamt den 66. Corona-Toten im Kreis Mettmann gemeldet. Gestorben ist ein 92-jähriger Wülfrather. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen gibt es im Kreisgebiet aktuell 93 Covid-19-Kranke, davon 6 in Langenfeld und 6 in Monheim.

Außerdem gibt es in Erkrath 9 Infizierte, in Haan 3, in Heiligenhaus 4, in Hilden 14, in Mettmann 4, in Ratingen 18, in Velbert 20 und in Wülfrath 9. Insgesamt 728 Menschen gelten inzwischen als genesen. Die aktuelle Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern innerhalb der letzten sieben Tage) liegt laut Landeszentrum Gesundheit NRW im Kreis Mettmann bei 4,1. Nach dem Bund-Länder-Beschluss vom 6. Mai drohen Landkreisen und kreisfreien Städten bei einer Inzidenz von mehr als 50 Neuinfektionen sofortige Beschränkungen. Das Kreisgesundheitsamt geht davon aus, dass zahlreiche nicht getestete und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.