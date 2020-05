Corona-Ticker : 13 Covid-19-Kranke in Langenfeld und 10 in Monheim

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Montag vermeldet das Kreisgesundheitsamt einen weiteren Todesfall. Eine 82-jährige Frau aus Wülfrath ist gestorben. Damit gibt es im Kreisgebiet bislang 59 Corona-Tote.

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 159 Covid-19-Infizierte, davon wohnen 13 in Langenfeld und 10 in Monheim; außerdem in Erkrath 12, in Haan 9, in Heiligenhaus 5, in Hilden 16, in Mettmann 9, in Ratingen 25, in Velbert 42 und in Wülfrath 18. Im Kreisgebiet gelten bislang 646 Menschen als genesen. Das Gesundheitsamt geht davon aus, dass zahlreiche nicht getestete und unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.