Corona-Ticker : 234 Infizierte, 520 Genesene

Langenfeld/Monheim Zahl der Covid-19-Opfer ist auf 53 angestiegen.

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Am Samstag meldete das Kreisgesundheitsamtes einen erneuten Todesfall. Verstorben war eine 84-jährige Langenfelderin, die an Vorerkrankungen gelitten hatte. Damit erhöht sich die Zahl der Todesopfer durch Covid-19 auf 53. Am Sonntag verzeichnete der Kreis Mettmann basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen kreisweit 234 Infizierte, davon in Erkrath 9, in Haan 8, in Heiligenhaus 11, in Hilden 24, in Langenfeld 20, in Mettmann 28, in Monheim 16, in Ratingen 35, in Velbert 54 und in Wülfrath 29. 520 Personen gelten inzwischen als genesen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der Erkrankungsfälle nicht den tatsächlichen Sachstand widerspiegelt, da zahlreiche nicht getestete bzw. unentdeckte Infizierte eine schwer zu schätzende Dunkelziffer bilden.