Corona-Ticker : Jetzt 52 Tote im Kreis Mettmann

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken: Das Kreisgesundheitsamt hat am Freitag nachträglich drei Todesfälle der letzten Tage gemeldet, die erst jetzt bekannt geworden seien.

Gestorben sind demnach zwei 84 und 77 Jahre alte Männer aus Heiligenhaus und eine 83-jährige Frau aus Velbert. Alle drei litten unter Vorerkrankungen. Die Gesamtzahl der Corona-Toten im Kreis Mettmann erhöht sich somit auf 52. Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Freitag kreisweit 249 Infizierte, davon 24 in Langenfeld und 12 in Monheim; außerdem in Erkrath 10, in Haan 8, in Heiligenhaus 11, in Hilden 24, in Mettmann 30, in Ratingen 42, in Velbert 61 und in Wülfrath 27. Im Kreisgebiet gelten mittlerweile 492 Menschen als genesen. Das Gesundheitsamt geht wegen der zahlreichen nicht getesteten und unentdeckten Infizierten von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus.