Corona-Ticker : 19 Erkrankte in Langenfeld und elf in Monheim

Langenfeld/Monheim Das Kreisgesundheitsamt Mettmann hat am Donnerstag folgende aktuelle Zahlen der Covid-19-Kranken mitgeteilt:

Basierend auf den labortechnisch bestätigten Krankheitsfällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Donnerstag kreisweit 254 Covid-19-Erkrankte, 19 davon in Langenfeld und 11 in Monheim. Die Zahl der bislang 49 Corona-Toten im Kreisgebiet hat sich nicht erhöht. Von den aktuell erkrankten Menschen wohnen in Erkrath 11, in Haan 8, in Heiligenhaus 14, in Hilden 27, in Mettmann 34, in Ratingen 43, in Velbert 59 und in Wülfrath 28. Laut Kreisgesundheitsamt gelten 473 Menschen inzwischen als genesen. Die Behörde geht wegen zahlreicher nicht getesteter bzw. unentdeckter Infizierter von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus.