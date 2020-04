Corona-Ticker : Langenfelderin (91) stirbt – jetzt 48 Tote

Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Wochende verzeichnete der Kreis Mettmann drei weitere Todesfälle. Laut Kreisgesundheitsamt haben am Samstag eine 91-jährige Langenfelderin und ein 87-jähriger Wülfrather die Corona-Infektion nicht überlebt, am Sonntag gab die Behörde den Tod einer 83-jährigen Mettmannerin bekannt.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 48 Corona-Tote. Zudem meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell 358 Covid-19-Kranke und 95 Verdachtsfälle. 38 Erkrankte wohnen in Langenfeld, 18 in Monheim. Ferner gibt es in Erkrath 15 Covid-19-Kranke, in Haan 11, in Heiligenhaus 16, in Hilden 38, in Mettmann 60, in Ratingen 54, in Velbert 78 und in Wülfrath 30. Die positive Nachricht: Inzwischen sind im Kreis Mettmann 568 Menschen als genesen aus der Überwachung entlassen worden. Nach wie vor geht das Gesundheitsamt von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus.