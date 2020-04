Corona-Ticker : Im Kreis Mettmann bis jetzt 45 Tote

Langenfeld/Monheim Aktuelle Zahl der Covid-19-Kranken (und unbestätigten Verdachtsfälle): Am Freitag verzeichnet der Kreis Mettmann zwei weitere Todesfälle: Zwei Männer aus Velbert (69 Jahre) und Wülfrath (65 Jahre) haben die Corona-Infektion nicht überlebt.

Damit zählt der Kreis Mettmann bis jetzt insgesamt 45 Corona-Tote. Darüber hinaus meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell 367 Covid-19-Kranke und 110 Verdachtsfälle. 46 Erkrankte wohnen in Langenfeld, 23 in Monheim; in Erkrath sind es 18, in Haan 4, in Heiligenhaus 18, in Hilden 43, in Mettmann 59, in Ratingen 50, in Velbert 77 und in Wülfrath 29. Insgesamt 525 Menschen im Kreis Mettmann gelten inzwischen als genesen. Nach wie vor geht das Gesundheitsamt von einer schwer zu schätzenden Dunkelziffer aus.