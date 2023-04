Aktionen zum Tag der Arbeit in Langenfeld und Monheim Gottesdienst, Familienfest und Radtour am 1. Mai

Die Langenfelder SPD lädt zur traditionellen Fahrradtour zur Mai-Kundgebung in Hilden ein. Treffpunkt ist um 9:15 Uhr vor dem Haupteingang des Langenfelder Rathauses. Die Rede zum Tag der Arbeit in Hilden hält in diesem Jahr die parlamentarische Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Kerstin Griese.