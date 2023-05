Langenfeld/Monheim ADFC startet wieder die Mittwochs-Touren

Der ADFC bietet im Sommer jeden Mittwoch eine Feierabendtour. An diesem Mittwoch, 3. Mai, 18 Uhr, geht es los. Von Juni bis August ist der Start um 18.30 Uhr. Startpunkt ist die Rosenapotheke an der Kreuzung Geschwister-Scholl- und Hegelstraße in Monheim-Baumberg. Gefahren werden Schleifen bis maximal 40 Kilometer in gemütlichem Tempo. Ein Tourenrad ist völlig ausreichend. Für Nicht-ADFC-Mitglieder kostet die Teilnahme an einer Feierabendtour einen Euro.