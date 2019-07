Mitmachen : ADFC lädt zu Radtouren ein

Langenfeld/Monheim Am Mittwoch geht’s zum Wipperkotten, am Sonntag zum Taizé-Gebet nach Köln.

Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) Langenfeld/Monheim lädt für die nächsten Tagen zu einigen Radtouren ein. So geht es am Mittwoch, 3. Juli, in Solingen über Balkhausen zum Wipperkotten. Die Strecke ist 38 Kilometer lang. Start ist in Monheim. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz am Ende des Einkaufszentrums in Baumberg, Geschwister-Scholl-Straße 85, am Schild „Radlertreff“. Die Tourenleitung hat Jürgen Wüsthoff.