Langenfeld/Monheim ADFC lädt zum Urlaub auf zwei Rädern ein

Über den Werse-Ems-Radweg bei Münster Hier steht das Fahren in der Natur im Vordergrund: durch Getreidefelder, die im Juni noch in voller Höhe stehen, über Waldwege, vorbei an unzähligen Pferdekoppeln. Tourenleiter Toni Krista fährt mit maximal 20 Teilnehmern von Freitag, 23. Juni, bis Sonntag, 25. Juni. Mit PKWs und dem Fahrradanhänger des Vereins geht es in Monheim-Baumberg los. Nach der etwa einstündigen Anreise zum Parkplatz am Aasee beginnt die Fahrt zunächst durchs fahrradfreundliche Münster. Etappenziel und erster Übernachtungsort ist der Gasthof Engel in Warendorf. Der zweite Tag ist geprägt vom Flussradeln. Zunächst an der Ems, später an der Werse. Besichtigungen gibt es in den Orten Rheda-Wiedenbrück und Oelde. Weiter durch die Felder des schönen Münsterlandes zum zweiten Etappenziel, dem Westfälischen Hof in Beckum. Vorbei an imposanten Schlössern, immer entlang der sich naturnah und idyllisch präsentierenden Werse fahren die Teilnehmer am dritten Tag zurück nach Münster. Die Promenade am Stadthafen ist dabei ein besonderer Genuss für die Radler. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt. Anmeldungen werden erbeten bei Toni Krista unter 0173/5137022.