Langenfeld/Monheim ADFC lädt zu Frühlingstouren ein

Ob gemütlich oder sportlich, nach Feierabend oder ganztags am Wochenende – hier ist für jeden was dabei. Zum Beispiel am Dienstag, 16. Mai (weitere Termine: 23. und 30. Mai): die Tourenleiterin Christel Rieger fährt an diesen Terminen jeweils ab 11 Uhr von der Kirche St. Martin in Richrath zu ihrer „Langenfelder Vormittagstour“. Die 50 Kilometer lange Schleife wird in gemütlichen 15 bis 18 km/h gefahren. Große Steigungen werden gemieden. Die Wege sind überwiegend befestigt und gut fahrbar. Für Anfänger stellt die Runde keine Herausforderung dar. Eine Pause gehört immer dazu.