In der Region ADFC bietet zahlreiche Frühlingstouren

Am Sonntag, 7. Mai wird Düsseldorf die Fahrradhauptstadt Nordrhein-Westfalens: an diesem Tag führt die ADFC-Sternfahrt von über 40 Startpunkten 4000 Radler in die Landeshauptstadt. Los geht es um 11.30 Uhr am Treffpunkt in Langenfeld an der Solinger Straße, Beginn der Fußgängerzone. Die Veranstaltung endet um 13.30 Uhr vor dem Platz des Landtags in Düsseldorf.