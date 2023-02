Langenfeld/Monheim Auf dem Rad in den Frühling

Am Montag, 6. März, startet Resi Maaßen mit bis zu 20 Teilnehmern zu ihrer Langenfelder Montagstour. Diese ist meist rund 50 km lang und führt auf befestigten Wegen mit nur kleinen Höhenunterschieden durch das Rheinland. Sie sollte auch von ungeübten Radlern gut zu schaffen sein. Start ist um 13 Uhr an der Kirche St. Martin in Richrath. Eine Einkehr gehört immer dazu. Am 13. und am 27. März folgen die nächsten Touren dieser Art.