Langenfeld/Monheim: ADAC gibt Tipps zu Autos für die Silvesternacht

Langenfeld In der bevorstehenden Silvesternacht sorgen sich viele Autobesitzer nicht nur um sich selbst, sondern womöglich auch um ihr Fahrzeug, vermutet der ADAC.

Der ADAC Nordrhein rät deshalb dringend davon ab, Raketen und Böller auf Autodächern oder Kühlerhauben zu zünden. Kommt es dennoch in der Silvesternacht zu Schäden am Auto, haftet der Verursacher. Kann dieser nicht ermittelt werden, erstattet oft die Teilkaskoversicherung Brand- und Explosionsschäden sowie kaputte Scheiben. Handelt es sich jedoch um Vandalismus, springt nur die Vollkaskoversicherung ein. Gleiches gilt für Dellen, die beispielsweise durch herabfallende Feuerwerkskörper am Fahrzeug verursacht wurden.

„Wer auf Nummer sicher gehen will, der parkt sein Fahrzeug in der Silvesternacht am besten in einer Garage oder in einer der ruhigeren Seitenstraßen. Parkmöglichkeiten in der Nähe von Großveranstaltungen bergen hingegen immer ein erhöhtes Risiko“, sagt ADAC-Experte Lehmann.