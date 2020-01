Lokale Wirtschaft : Neuer Service: ADAC hilft bei der Kfz-Zulassung

Kreis Mettmann Auf dem Alternativweg sollen sich laut Automobilclub lange Wartezeiten vermeiden lassen. Auch Um- und Abmeldungen sind möglich.

Wer beim Straßenverkehrsamt ein Auto zulassen oder ummelden will, muss nach wie vor häufig lange Wartezeiten hinnehmen. Inzwischen arbeiten zahlreiche Behörden in Nordrhein-Westfalen ausschließlich mit einem Online-Vergabe-System. Die Ämter wollen den Kunden auf diese Weise mehr Planungssicherheit geben. Doch auch bei der Terminvereinbarung im Internet sind lange Wartezeiten an der Tagesordnung. Die Termine auf den Webseiten der Behörden sind oft viele Tage, manchmal sogar Wochen im Voraus ausgebucht.

Der ADAC Nordrhein hat für seine Mitglieder eine Alternative: In Kooperation mit der TÜV Rheinland Plus GmbH bietet der Automobilclub einen Kfz-Zulassungsservice an. In allen 21 ADAC-Centern der Region können Mitglieder einen Service-Umschlag erwerben. Dieser beinhaltet die Preisliste der TÜV Rheinland Plus GmbH, Formulare für die Zulassung und einen Leitfaden.