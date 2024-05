Langenfeld/Monheim Die Sperrung der Autobahn 59 verlängert sich

Die Autobahn GmbH des Bundes führt seit Dienstag, 21. Mai, Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn der A59 durch. Die Autobahn ist dazu in Fahrtrichtung Leverkusen zwischen Düsseldorf-Garath und Monheim/Langenefeld voll gesperrt. Nachdem die Autobahn GmbH die Baustelle ursprünglich bis Montag, 27. Mai, fertigstellen wollte, muss die Maßnahme nun verlängert werden. Aufgrund der Streiksituation im Baugewerbe wird der Autobahnabschnitt voraussichtlich in der Nacht von Mittwoch, 29. Mai, auf Donnerstag, 30. Mai, wieder geöffnet.