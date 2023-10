Langenfeld/Monheim: 49-Euro-Ticket 49-Euro-Ticket ist stark nachgefragt

Bei den privaten Arbeitgebern ist noch Zurückhaltung zu erkennen. „Wir prüfen noch, ob wir einen Zuschuss zahlen oder die Kosten ganz übernehmen“, sagt Edith Schukat, Prokuristin von Schukat electronic. „Aktuell erhalten nur die Azubis in den Berufsschulmonaten einen Zuschuss von 60 Euro.“ Bei Jordan Olivenöl, dem bekannten Familienunternehmen in Langenfeld, zahlt man einer Mitarbeiterin, die regelmäßig mit dem Bus aus Solingen kommt, das komplette Ticket. Die Druckerei Backes in Langenfeld übernimmt die Ticket-Kosten für die Auszubildenden. „Das ist noch überschaubar“, so Peter Backes, mit Blick auf die aktuellen Diskussionen, ob und wie Bund und Länder das Ticket nach der Zwei-Jahres-Frist bezuschussen werden. Die Umfrage zeigt, dass Firmen, die mit dem ÖPNV schwer zu erreichen sind, weniger Bedarf sehen, „Bei unserem Standort ist der ÖPNV für die Mitarbeiter keine Alternative zum Auto“, berichtet Mark Klein von Inova-Tor in der Langenfelder Industriestraße. „Deshalb finanzieren wir nur unseren Auszubildenden das Jobticket“.