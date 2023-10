Modellspielzeugmarkt Langenfeld Modellspielzeugmarkt in Langenfeld

(og) Am Sonntag 15. Oktober, von 11 bis 15 Uhr ist in der Stadthalle (Schauplatz), Hauptstraße 129, die Welt der Adler-Modellspielzeugmärkte zu Gast. Was einst Kinderspielzeug war, ist heute als Sammelobjekt beliebt. Private und gewerbliche Händler aus dem In- und Ausland bieten den Besuchern ihre Modellspielzeuge an. Von Opas erstem Auto aus Blech bis zur digitalen Modelleisenbahn oder den Modellen der Rennwagen von den bekannten Weltmeistern, finden die Besucher alles, was die Herzen höherschlagen lässt. Wie in den einschlägigen TV–Sendungen geht es hier um das persönliche Gespräch mit Händlern oder Gleichgesinnten. Es wird um die Qualität der Spielzeuge und der Preisfindung verhandelt, damit ein Geschäft daraus wird. Hier bieten sich die vielfältigsten Möglichkeiten für den Verkauf unter optimalen Bedingungen. Eine Testgleisanlage erlaubt das Testen der Modelleisenbahnen. Der Eintritt beträgt 7 Euro für Erwachsene. Freier Eintritt für Kinder bis 14 Jahre in Begleitung Erziehungsberechtigter.