Am 31. Oktober von 11 bis 12 Uhr : Mobile Redaktion ist heute in Richrath

Mobile Redaktion ist heute in Richrath

Am 31. Oktober von 11 bis 12 Uhr

Langenfeld Als Ergänzung unserer achtteiligen Serie von Stadtteil-Porträts kommt die Mobile Redaktion der Rheinischen Post am heutigen Donnerstag, 31. Oktober, 11-12 Uhr, nach Richrath.

RP-Redaktionsleiter Stephan Meisel freut sich am Stehtisch vor der Kirche St. Martin (Kaiserstraße 28) bei Kaffee und Gebäck auf nette Gespräche mit Menschen aus dem Ortsteil. Die Bauvorhaben an der Lukaskirche, die Bahnunterführung Kaiserstraße, Verkehr und alles, was Richrath betrifft, kann diskutiert werden.