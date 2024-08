Ferienprogramm in Langenfeld Wenn Kinder zu Artisten in der Zirkus-Manege werden

Fünf große gelb-rote Zirkuszelte sind seid Tagen auf den Wiesen des Freizeitparks Langfort aufgebaut. Auch wenn der Mitmachzirkus „Proscho“ bereits seit Jahren jeden Sommer nach Langenfeld kommt, war er noch nie so groß wie dieses Mal. In und um die Zelte üben etwa 100 Kinder fleißig für die Aufführungen am Wochenende und von überall ertönt Musik. Es wird geturnt, getanzt und die größeren Kinder dürfen sogar mit Feuer hantieren.