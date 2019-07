Langenfeld : Langenfeld wird Vorzeigestadt im Handel

Citymanager Jan Christoph Zimmermann (l.) und Frank Rehme setzen unter anderem auf den Schauraum „White Box“ im Marktkarree. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

LANGENFELD Als eine Modellstadt für zukunftsfähigen Einzelhandel hat das Bundeswirtschaftsministerium Langenfeld auserkoren.

Was Bürgermeister Frank Schneider in seiner Neujahrsansprache schon zart angedeutet hatte, ist laut Citymanager Jan Christoph Zimmermann seit diesem Monat unter Dach und Fach. Gemeinsam mit vier Projektpartnern (siehe Infobox) gehört Langenfeld dem vom Ministerium initiierten „Mittelstand-4.0-Kompetenzzentrum Handel“ (MKH) an. „Das ist gut für das Image der Stadt und bringt auch dem Langenfelder Einzelhandel und dessen Kunden viel“, sagt Citymanager Zimmermann. 250.000 Euro stecke der Bund in dieses vorerst auf drei Jahre befristete MKH.

Dessen Geschäftsführer ist Frank Rehme, der in Langenfeld in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit Stadtverwaltung und ansässigen Geschäftsleuten die Initiative „Future City“ angestoßen hatte. Zwei bislang greifbare Ergebnisse dieser Initiative: Erstens der so genannte Stadtschlüssel, mit dem laut Zimmermann bislang etwa 4000 Langenfelder Geld sparen, wenn sie den Chip bei bislang rund 35 angeschlossenen Läden, Gaststätten und Dienstleistern einsetzen. Und zweitens der „White Box“ genannte Schauraum im Marktkarree, in dem Händler neue Technologien und Ladenkonzepte testen können.

Info Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 Handel Was Der Bund fördert über „Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Handel“ drei Jahre lang Initiativen zur Zukunftssicherung von Handelsunternehmen Wer Langenfeld ist Modellstadt. Partner: Handelsverband Deutschland (HDE), EHI Retail Institute GmbH, ibi research an der Universität Regensburg GmbH, IFH Köln GmbH

Nach Rehmes Worten haben diese und andere Future-City-Aktivitäten Langenfelds solche Strahlkraft, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Stadt nun in das MKH einbezieht. Aus lokaler Sicht seien damit vier Vorhaben zur Stärkung der örtlichen Läden und des Wirtschaftsstandorts Langenfeld verbunden:

White Box Die Fördermittel des Landes NRW hierfür laufen laut Zimmermann im September aus. Dank des MKH werde dieser gerade innerhalb des Marktkarrees umgezogene Schauraum mit Geld aus Berlin weitergeführt. „Dorthin gibt es dann deutschlandweit immer wieder Live-Schaltungen“, kündigt Rehme an. Über ein hierzu eingesetztes Fahrzeug könnten dann beispielsweise Teilnehmer eines IHK-Treffens in Hamburg einen virtuellen Rundgang durch die White Box und die dort präsentierten Ladenkonzepte unternehmen, sich außerdem direkt Fragen hierzu beantworten lassen. Bei der Premiere am 7. Oktober werde Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier an dieser Live-Schalte teilnehmen.

Digitalisierung Langenfelder Läden „Wir wollen vor allem den inhabergeführten kleinen Läden moderne Technologien zeigen, die sie für sich anwenden können“, sagt Rehme. Warenwirtschafts- und Kassensysteme, Vernetzung und Werbung auf Onlineplattformen, Kundenansprache, moderne Warenpräsentation und Beleuchtung...– Digitalisierung bringe auch und gerade die kleinen Läden voran. „Das ist alles keine Raketentechnologie, sondern leicht anwendbar.“ Laut Zimmermann werden hierfür Pilotläden ausgesucht.

Augmented Reality (AR; wörtlich übersetzt: erweiterte Realität) Die virtuelle Darstellung mit 360-Grad-Rundblicken wird laut Rehme im Handel in den kommenden Jahren rapide zunehmen. Die Langenfelder Firma „7th Space“ ist auf diese Technik spezialisiert und treibt die Entwicklung mit Partnern in der White Box voran. Über das MKH können Neuerungen laut Zimmermann in Langenfeld positioniert und ausprobiert werden. So ermögliche ein hiesiges Bauunternehmen virtuelle Rundgänge durch geplante Wohnhäuser, bei denen potenzielle Kunden etwa verschiedene Bodenbeläge oder Tapeten eines örtlichen Baumarkts für die Räume virtuell auswählen und bei Gefallen später dort auch kaufen können.