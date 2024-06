Veranstaltung in Langenfeld Mittelalterfest mit Rittern und Gauklen auf der Wasserburg

Zum elften Mal werden Ritter, Musiker, Händler und Handwerker beim Burgfest mit mittelalterlichem Markt am Samstag, 29. Juni, von 13 bis 20 Uhr und Sonntag, 30. Juni, von 11 bis 18 Uhr die historische Wasserburg Haus Graven bevölkern. Stilecht würden die Gäste am Eingang von der Torwache begrüßt und im Burghof mache der mittelalterliche Markt seinem Namen alle Ehre, teilt der Veranstalter mit. Die Rufe der Händler und Handwerker mischten sich mit dem Hämmern des Schmieds und der Musik, der über den Platz ziehenden Barden. Gaukler trieben derweil Schabernack und zeigten Jonglage, während ein Falkner seine Greifvögel vorstelle, heißt es in der Ankündigung weiter.