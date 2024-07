Haus Graven Langenfeld Mittelalter-Spektakel auf der Wasserburg

Männer und Frauen in langen Gewändern, mit Schildern vor der Brust und Schwertern am Gürtel, ziehen unbeeindruckt an den eintreffenden Passanten vorbei. Einige Kinder bleiben mit offenen Mündern an den Schaustellern stehen, können ihren Augen kaum trauen. Eltern knipsen amüsiert Erinnerungsfotos und in der Ferne schlägt der Wirt der Taverne den Gong. Eine Ritterschlacht steht an.