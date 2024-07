Seelichtspiele in Langenfeld Kinovergnügen mit ganz viel Popcorn

„Deadpool & Woolverine“ Ein erschöpfter Wolverine (Hugh Jackman) erholt sich von seinen Verletzungen, als er auf ein Großmaul namens Deadpool (Ryan Reynolds) trifft, der in der Zeit zurückgereist ist, um seinen besten Freund zu heilen. Er hat die Hoffnung, sich mit der wilden Bestie anzufreunden und gemeinsam einen Feind zu bekämpfen, den sie beide gemeinsam haben. Nach „Deadpool“ und „Deadpool 2“ ist das der dritte Teil der Filmreihe um den Mutanten Deadpool, der erstmals in Zusammenarbeit mit dem Marvel Studios um „Avengers"-Mastermind Kevin Feige entsteht. Wichtig: Zu diesem Filmspektakel haben nur Besucher ab 16 Jahren Zutritt. Das Alter wird am Einlass kontrolliert, los geht es am Freitag, 16. August, um 21.15 Uhr, Einlass ist eine Stunde eher. Im Vorverkauf kosten die Karten acht bzw. sechs Euro plus Gebühr, an der Abendkasse neun bzw. sieben Euro. Ermäßigung gibt es für Schüler, Studierende, Bufdis und Sozialpassinhaber.