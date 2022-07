Gastronomie in Langenfeld : Mittags bei. . . Myster I’s am Rathaus

Mittags bei. . . Myster I’s am Rathaus

Gastronomie in Langenfeld

Das Myster I’s am Rathaus in Langenfeld. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Das Café ist gut geeignet für eine kleinen Imbiss in der Mittagszeit. Am Kaffee muss noch gearbeitet werden. Sonst gibt es viele Snacks zu moderaten Preisen.

Die Nachfolge-Gastronomie der „Kaffeezeit“ von Erika Terstesse am Rathaus, Myster I’s Café und Bar von Igor Simic, kommt bei den Langenfeldern gut an. Egal, zu welcher Tageszeit, die erweiterte große Terrasse ist gut besucht, obwohl die Speisen und Getränke nicht an das Niveau der Vorgängerin heranreichen, die jedes Gericht mit ausgewählten Zutaten und großen Kochkenntnissen zubereitete.