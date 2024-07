Langenfeld Live Mitsing-Schlagerparty mit „WollePur“ auf dem Marktplatz

Info

Die nächsten Konzerttermine von Langenfeld Live auf dem Marktplatz sind mit den Gruppen „Soul la vie“ am 31. Juli, der Band „Düx“ am 7. August und „Triple Sec & Friends“ am 14. August.

Die Konzerte beginnen um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Für die Finanzierung der Konzertreihe wird ein Solidaritätsbeitrag von vier Euro für den Trinkbecher erhoben.