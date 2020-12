Wunschbaum : Sparkasse beschenkt bedürftige Kinder

Langenfeld Mitarbeiter hatten die Wunschbaumaktion initiiert. Nutznießer waren Kinder der Mitarbeiter und Teilnehmer der Beschäftigungsprojekte ProDonna und GlanzLeistung des SkF.

(elm) Mit einem Wunschbaum in ihrem Foyer hat die Sparkassen-Geschäftsstelle in Richrath gemeinsam mit ihren Kunden in der Adventszeit Kinderwünsche erfüllt – Wünsche von Kindern, deren Eltern nicht viel Geld zur Verfügung haben. „Da unser traditionelles Kinderkaufhaus dieses Jahr ausgefallen ist, freuen wir uns riesig, dass die Wunschbaumaktion so gut geklappt hat“, berichtet Sparkassen-Mitarbeiterin Alina Witte, die gemeinsam mit ihren Kollegen diese Aktion ins Leben gerufen hat. Deshalb hat sie die Geschenke persönlich kurz vor Heiligabend an die SkF Langenfeld Arbeit und Integration GmbH übergeben.