Start-Up : Mit Weltcup-Athleten im Eiskanal

In der Mehrzahl der Fälle sind es wohl Füße, die sich über die Messplatten der Langenfelder Firma „molibso“ bewegen. Deren „dyneos“-Systeme finden sich zum Beispiel in Sanitätshäusern und Sportgeschäften. Sie stellen die Druckverteilung und Biomechanik beim Gehen und Laufen dar – und sollen somit bei der Auswahl des richtigen Schuhwerks helfen. Doch auch der Wintersport hat es dem Gründer-Duo Dr. Jens und Lars Hollenbacher offensichtlich angetan: Passend dazu entwickelten die Brüder ein System für Ski-Rennläufer und Snowboarder.

Am kommenden Wochenende wiederum vermessen sie ihre Kunden sogar im Liegen: Die Weltcup-Rennrodler Robin Geueke und David Gamm, WM-Dritte im Doppelsitzer in Innsbruck 2017, haben sich die Dienste der Langenfelder gesichert. Auf ihrer Heimatbahn in Winterberg lassen sie sich auf ihrem Rodel vermessen. „So etwas ist in dieser Form einzigartig“, betont Jens Hollenbacher. Inmitten des Eiskanals, an einer etwas weniger abschüssigen Stelle mit etwa fünf Prozent Gefälle, installieren die Analytiker ihre Druckmessplatte, die zuletzt einen internen Machbarkeitstest bestand. Auf der wiederum gehen die Top-Athleten mit ihrem Schlitten in Wettkampfposition. Eine Windmaschine pustet ihnen dabei Luft mit 90 Stundenkilometern entgegen. Hochleistungskameras und Schwingungsmessgeräte sollen – auch ohne die Fliehkräfte bei einer richtigen Fahrt – Erkenntnisse über Dynamik, Lage, Fahrverhalten und die richtigen Schwerpunkte liefern.