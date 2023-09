Haushalt Langenfeld Mit Steuererhöhung gegen hohe Defizite

(og) Bürgermeister Frank Schneider und Kämmer Thomas Grieger haben am Dienstagabend den Haushalt für das Jahr 2024 im Rat eingebracht. Beide werben angesichts der schlechten Haushaltslage der Kommunen für die Erhöhung der Gewerbe- und der Grundsteuer B auf je 360 Prozentpunkte, statt der bisherigen 299 Punkte. Damit, so erläutert Grieger, liege Langenfeld im Städtevergleich NRW dann immer noch gut. Statt wie bisher auf Platz drei hinter Monheim (250) und Leverkusen (250) hätte Langenfeld mit 360 Punkten Platz vier inne. Kämmerer und Bürgermeister zeichneten insgesamt ein düsteres Bild der Lage. Die Krisen und Krisenfolgen seien nun auch im Langenfelder Haushalt angekommen, sagt Grieger. Er rechnet angesichts höherer Personalkosten, einer steigenden Kreisumlage, der Inflation und dem Wegfall der Corona- und Kriegsisolierung mit einem Defizit zwischen 20 und 30 Millionen Euro bei einer Mehrbelastung von etwa 51 Millionen Euro (bis 2026). Um nicht in die Haushaltssicherung zu geraten, will die Stadt gegensteuern, sparen und drüber hinaus die Gebühren für Musik- und Volkshochschule erhöhen und auch die Hallennutzungsgebühr wieder einführen. Die Verwaltungsvorschläge gehen jetzt in die politische Beratung.