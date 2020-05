Illegales Autorennen in Langenfeld : Mit mehr als 110 über den Winkelsweg

Langenfeld Ein Mottorrad und zwei aufgemotzte Mercedes-Modelle haben in Langenfeld mächtig Gas gegeben und sich offenbar ein Rennen geliefert. Mit mehr als 110 km/h. Die Polizei hat einen Fahrer aus Solingen erwischt.

(og) Wegen Verdachts eines illegalen Straßenrennens hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag einem 25-jährigen Mercedesfahrers aus Solingen den Führerschein abgenommen. Das teilt die Polizei mit. Gegen 0.10 Uhr sind den Beamten des Polizeilichen Sonderdienstes am Winkelsweg ein Motorrad und zwei folgende Autos aufgefallen. Die Fahrzeuge fuhren mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulenden Motoren über den Winkelsweg in Richtung Hildener Straße. Daraufhin folgten die Polizeibeamten den drei Fahrzeugen, bis sie diese an einer roten Ampel an der Einmündung zur Hildener Straße wieder eingeholt hatten. Dabei haben die Beamten erkannt, dass es sich bei den beiden Autos um zwei schwarze Mercedes AMG handelt, einer von ihnen mit einem Solinger Kennzeichen. Das Kennzeichen des anderen Mercedes sowie das des Motorrads haben die Beamten nicht erkannt. Denn noch bevor sie bei den Fahrzeugen halten können, springt die Ampel auf Grün und Motorrad und die beiden Mercedes fahren mit Vollgas und quietschenden Reifen weiter. Über eine Strecke von 550 Meter beschleunigen die drei Fahrzeuge dabei bis auf ein Tempo von deutlich über 110 Kilometern pro Stunde. Dabei fährt der Motorradfahrer kurzzeitig nur auf dem Hinterrad und absolviert damit einen so genannten „Wheelie“.