Langenfeld Freizeit und Sport Radler fahren viermal um die Welt

Besonders hebt er den Verdienst von zwei Urgesteinen der Zweiradfraktion hervor: An erster Stelle stehe Resi Maaßen, die mit ihren 1789 Mitradlern an 111 Tagen allein 86.703 Kilometer, und damit über die Hälfte der gesamten ADFC-Fahrleistung bewältigt habe. Herausragend sei aber auch die Leistung von Christel Rieger, die an 46 Fahrtagen mit 492 Mitradlern 25.829 Kilometer hinter sich gebracht habe.