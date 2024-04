Verabschiedung Pfarrer Trimborn Schneider: „Das prägende Gesicht der katholischen Kirche"

Zum Auszug hatten sich die Messdiener und Messdienerinnen etwas Besonders einfallen lassen. Sie alle hatten Wunderkerzen in den Händen und zogen so Funken sprühend aus der Kirche. Vor dem Segen durch Pfarrer Hoßdorf wurden einige Dankesworte und Wünsche für die Zukunft an Trimborn gerichtet. Thomas Antkowiak, Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, ließ dessen 27 Jahre Tätigkeit in Langenfeld kurz Revue passieren und Bürgermeister Frank Schneider nannte ihn „das prägende Gesicht der katholischen Kirche in Langenfeld“. Von einem Vertreter des Caritasverbandes des Kreises Mettmann erhielt Trimborn die Caritasehrennadel in Gold für sein unermüdliches Engagement für die Aufgaben der Gemeindecaritas. „Der Applaus während der Reden und insbesondere am Ende der Messe, als sich der Neurentner bei allen für ihre freundlichen Worte bedankte, zeigte seine große Beliebtheit und die Zuneigung, die viele Gemeindemitglieder gegenüber Gerhard Trimborn hegen“, so Klaas.