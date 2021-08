Theaterfestival : Zum Auftakt der Biennale wird getafelt

Birgit, Heike, Martin (links) Brigitte,Britta, Johannes (rechts) hatten sich auch eine Tafel bei der Neanderland Biennale gedeckt. Foto: MATZERATH Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die diesjährige Neanderland Biennale wurde am Samstag mit einem Bürgerdinner in Langenfeld eröffnet: An Tafeln vor dem Schauplatz machten es sich zahlreiche Besucher gemütlich, um bei mitgebrachten Speisen und Getränken dem Musik-Programm zu lauschen.