Frühschicht in Langenfeld Mit der VR-Brille den Traumberuf finden

Als ich mich von einer Minute auf die andere in Begleitung eines netten Dachdecker-Azubis in rund zehn Metern Höhe befinde, um ihm bei der Reparatur einer Kamin-Verkleidung zuzuschauen, und als ich mich dann auch noch um die eigene Achse drehe und in die Tiefe schaue, wird mir doch tatsächlich schwindlig. Ich habe Angst, dass mein nächster Schritt in die Leere geht und ich sehr tief falle. Dabei stehe ich auf sicherem Boden, nämlich dem der Firma 7th Space im Industriegebiet an der Hans-Böckler-Straße. Es ist allein eine sogenannte VR (Virtual Reality)-Brille, die mich so plastisch in die Welt des Dachdeckerberufs eingeführt hat.