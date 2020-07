Sauerländischer Gebirgsverein : Mit dem SGV zum Horn und auf weitere Höhen an der Ahr

Langenfeld Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) lädt zu seinen Touren auch Nichtmitglieder ein.

Am kommenden Sonntag, 5. Juli, ist das Ahrgebirge das Wanderziel, auf 15 Kilometern geht es zum Horn und auf weitere Höhen. Wer stattdessen lieber in der Umgebung bleiben möchte, genießt eine kleine Wanderung über den Deich und durch die Monheimer Altstadt. Am Dienstag, 7. Juli, werden 15 Kilometer ab Gravenberg bis nach Aufderhöhe (Solingen) gewandert. Am Mittwoch, 8. Juli, lädt der SGV zu einer zwölf Kilometer langen Wanderung von Odenthal ins ländliche Leverkusen mit anschließender Einkehrmöglichkeit ein. Eine gemütliche viereinhalbstündige Radrunde lockt am Donnerstag, 9. Juli, wenn das Wetter mitspielt. Zu einer „Fahrt ins Blaue“ am Sonntag, 12. Juli, sind Pedelecs willkommen. Es werden ungefähr 65 Kilometer zurückgelegt. Wer an diesem Sonntag lieber zu Fuß unterwegs sein möchte, ist eingeladen, 15 Kilometer zum Leyberg und Asberg zurückzulegen. Es wird wegen der Coronaschutzverordnung um Voranmeldung gebeten. Alle Details, wie Konktaktdaten und Startpunkte bietet die Website www.sgv-langenfeld-monheim.de.