Langenfeld Der SGV bietet Touren durch den Herbst

Eine gemütliche Einkehr in einem Weingut am Ende der Wanderung ist geplant. Am 22. Oktober geht es auf einer flachen 14 Kilometer langen Tour durch den Kölner Stadtwald zum Adenauerweiher. Am Dienstag, 17. Oktober, führt eine Wander-Runde von Erkrath nach Gerresheim. Zahlreiche landschaftliche Höhepunkte beinhalten die Mittwochswanderungen von moderater Länge. Am 11. Oktober ist das Neandertal Ziel, am 18. Oktober wandert die Gruppe auf dem Rotweinwanderweg im Ahrtal. Jeden 2. und 4. Dienstag bietet der SGV unter dem Motto „Natur und Kultur“ eine Wanderung von etwa zehn Kilometern Länge. Teilnehmer müssen sich anmelden unter Tel. 02173 75720 (Fredgar Hoffmann). Unter der Woche starten die Touren um 9 Uhr am Parkplatz Jahnstadion in Langenfeld, sonntags zwischen 8.30 und 9 Uhr am S-Bahnhof.