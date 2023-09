Langenfelder Angebote für Familien Fachfrauen besuchen Familien mit dem Lastenrad

Zur „Frühen Hilfe“gehört auch flexible und niederschwellige Beratung im häuslichen Umfeld. Dort gibt es Information rund um Angebote für Familien, Lotsendienste und Vermittlung zu passenden Beratungsangeboten wie etwa zu Kinderbetreuung. Ziel der mobilen „Frühe Hilfen“ ist es, den Bekanntheitsgrad zu steigern sowie die Angebote auch des Familienbüros transparenter zu machen. „Wir möchten auf die Eltern und Familien zugehen, ohne uns aufzudrängen. Wir bieten gerne an, über unsere Angebote und darüber hinaus zu informieren, ohne dass dafür ein Termin im Rathaus gemacht werden muss. Hierbei geht es einfach nur um einen kurzen Austausch und die Möglichkeit, mit uns persönlich ins Gespräch zu kommen. Für die Kinder haben wir immer Materialien und kleine Spielangebote dabei, so dass man sich in entspannter Atmosphäre kennenlernen kann“, wirbt Kathrin Schwanke, Leiterin des Familienbüros. Das Team besucht zu verschiedenen Zeiten unterschiedliche Spielplätze in Langenfeld und freut sich über jeden noch so kleinen Austausch mit den Eltern.