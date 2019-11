Lokale Kultur : Mit dem Kammerchor durchs Kirchenjahr

Langenfeld In St. Mariä Himmelfahrt erklangen Werke von der Renaissance bis zur Moderne.

Im November nimmt das Kirchenjahr noch einmal Fahrt auf, ehe es – diesmal am letzten Tag des Monats – zu Ende geht. Vielleicht mit ein Grund, warum der Kammerchor Langenfeld sein jüngstes Konzert unter das Motto „Das gesegnete Jahr“ stellte. In St. Mariä Himmelfahrt an der Hardt führte der Chor gesanglich durchs Kirchenjahr. Das abwechslungsreiche Programm umfasste Werke aus verschiedenen Epochen, von der Renaissance über Barock, Klassik und Romantik bis hin zur Moderne. Zwei Solisten trugen ebenfalls zum Gelingen des Konzerts bei: Sopranistin Jana Marie Gropp und Trompeter Swen Berndtson, zuletzt bei den Bergischen Symphonikern. Nach den katholischen Novemberfesten Allerheiligen und Allerseelen sind am Mittwoch, 20. November, die Protestanten an der Reihe: Der Buß- und Bettag, bis vor einem Vierteljahrhundert bundesweit ein gesetzlicher Feiertag, steht an. Am letzten Sonntag im Kirchenjahr folgen dann Totensonntag (evangelisch) und Christkönig (katholisch), ehe dann am 1. Advent das neue Kirchenjahr beginnt. RP-Foto: Ralph Matzerath