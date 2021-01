De Beer Beoplast gelingt erfolgreicher Neustart : Mit De Beer Beoplast geht es aufwärts

Langenfeld Die Strategie, neue Auftraggeber zu akquirieren und der Austausch von Maschinen haben sich bewährt. De Beer Beoplast rechnet trotz Corona mit Umsatzplus.

Im Juni 2020 begann für die 1990 gegründete Langenfelder Firma Beoplast eine neue Zeit. Das insolvente Unternehmen wurde Teil der niederländischen De Beer-Group. Die Inhaber Marc und René De Beer selbst, die das Unternehmen in der dritten Generation leiten, stellten sich Anfang Juni den Mitarbeitern an der Industriestraße vor und präsentierten konkrete Pläne, um den Standort zu sichern und im Zusammenspiel mit anderen Unternehmensteilen effizient zu nutzen. Ende November konnte die Geschäftsführerin Wilma Koolen-Hermkens den Langenfelder Mitarbeitern in einer anschaulichen Präsentation erstmalig vor Augen führen, dass es dem Unternehmen (wieder) gut geht. „Wir sind stolz, bewiesen zu haben, dass es geht“, zeigte sich die Niederländerin, die auch den De Beer Standort in Linsengericht leitet, im Gespräch mit der RP sehr erfreut. Die strukturierten Übersichten zeigten den turbulenten Jahresverlauf in Langenfeld. Einem normalen Jahresbeginn folgte ab März – auch Corona bedingt – ein fettes Minus, das auch Kurzarbeit erforderte, und auch der Sommer blieb hinter den Erwartungen. Ab September gingen die Kurven kontinuierlich nach oben. „Die Mitarbeiter konnten nachvollziehen, dass Umsatz nicht gleich Gewinn ist“, so Koolen-Hermkens, die am Standort Linsengericht die Belegschaft monatlich so detailliert informiert. Dort bewusst in Kleingruppen, weil dann ein unmittelbarer Austausch zwischen „Wilma“ und den Kollegen möglich ist. Vom Nutzen multidisziplinärer Teamarbeit ist die Geschäftsführerin überzeugt, „vielleicht ein Zeichen meines niederländischen Hintergrundes“.