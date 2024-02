Stadtwerke Langenfeld Tennis-Club Grün-Weiß bald mit Flutlichtanlage

(og) Die Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Langenfeld verhilft dem TC Grün-Weiß zu einer Flutlichtanlage. Die benötigten 25.000 Euro sind zusammengekommen. Die Summe, die der Tennis-Club Grün-Weiß Langenfeld für die dringend benötigte Flutlichtanlage auf der vereinseigenen Anlage aufbringen musste, war groß. Insgesamt 25.000 Euro musste der Tennisverein sammeln. Das hat er mit Hilfe der Crowdfunding-Plattform der Stadtwerke Langenfeld erreicht. Mit der Flutlichtanlage möchte der TC seinen Mitgliedern den Wunsch nach verlängerten Spielzeiten bis in den späten Abend hinein erfüllen. Rene Hübner, 1. Vorsitzender des TC Grün-Weiß Langenfeld: „Wir sind der mitgliederstärkste Tennisverein in Langenfeld, deswegen sind unsere Tennisplätze immer stark belegt. Durch die Flutlichtanlage können wir nun auch abends gut unserem Hobby nachgehen. Das hilft uns vor allem bei unserer vielfältigen Trainingsarbeit im Jugendbereich. Dass wir das Geld mit der Langenfeld-Crowd so schnell aufbringen können, hätten wir anfangs nicht gedacht. Das ist ein tolles Tool für Vereine.“