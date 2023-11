Karneval 2024 Mickie Krause sorgt für Stimmung beim RCC

(og) Die Karnevalsparty des RCC im Carl-Becker-Saal geht in die dritte Runde. Sie startet am 13. Januar gegen 19.30 Uhr. Einlass ist um 18 Uhr. Für das Programm hat sich das Rüsrother Carnevals Comitee (RCC) „größte Mühe“ gegeben, um ein fantastisches Programm auf die Beine zu stellen, sagt RCC-Chef Andreas Buchheim. Mit Mickie Krause, Knallblech, Rabaue sowie den Big Maggas präsentiert der Verein musikalische Spitzenkräfte. Die Tanzgruppen des RCC und die Rheinstürmer aus Monheim werden als Live-Acts für Stimmung sorgen. „Wir sind bei der Programmauswahl nicht nur den kölschen Karneval berücksichtigt, sondern sind über die rheinischen Grenzen hinweg gegangen“, sagt Buchheim. Schlagersänger Mickie Krause mit seinen Partyklassikern sei ein Garant für Stimmung. Auch der Kölner DJ Jürgen ist Teil des fünfstündigen Programms. Für Essen und Trinken werde gesorgt. Neben den üblichen Getränken gibt es eine Sekt- und Weinbar sowie Longdrinks. Eine kostenfreie Fotobox rundet das Angebot des Abends ab. Ende offen. Eintrittskarten für 44 Euro gibt es in der Fortuna Wintergärten GmbH an der Opladener Straße 155 zu den üblichen Öffnungszeiten. Zusätzlich können die Tickets über eventim.de online bezogen werden. sponsoren sind die Stadt-Sparkasse Langenfeld und Fortuna Wintergarten.