Personalentscheidung im Langenfelder Rathaus : Neuer Leiter für die Bauaufsicht

Langenfeld Personalentscheidung im Rathaus. Michael Hüther leitet künftig die Geschicke der Bauaufsicht im Langenfelder Rathaus. Bürgermeister Frank Schneider überreichte die Ernenungsurkunde.

(RP) Fachliche Kompetenz, langjährige Erfahrung und den tief in der beruflichen DNA verankerten Dienstleistungsgedanken zeichnen Michael Hüther, den zum 1. Oktober 2022 ernannten Referatsleiter der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Stadt Langenfeld aus. Mit diesen Worten stellt die Stadt ihren neuen Mann vor.

Die offizielle Übergabe der Leitung wurde nun mit der Ernennungsurkunde verbrieft. Der 53-jährige Familienvater ist seit dem ersten Tag bei der Stadtverwaltung im Team der Bauaufsicht, seit 2011 war er stellvertretender Referatsleiter. Vor seiner Zeit in Langenfeld arbeitete Michael Hüther in verschiedenen Architekturbüros Leverkusen und Umgebung.

Der neue Referatsleiter ist sich in der Ausrichtung der Bauaufsicht mit dem Bürgermeister und dem Fachbereichsleiter einig, dass faktisch in dieser Abteilung Baugenehmigungen erteilt werden, praktisch das Portfolio der Dienstleistungen aber weit darüber hinaus geht. „Wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe mit den Menschen, die in unserer Stadt ihre eigenen vier Wände erweitern, umgestalten und umwidmen, oder Neues schaffen möchten. Die Bauaufsicht steht den Bürgerinnen und Bürgern zur Seite, um von den ersten Ideen und Planungen bis zum grünen Licht für den Baustart die notwendigen rechtlichen Schritte zu gehen. Dabei verstehen wir uns als Begleiter und nicht als Behörde im Sinne des den Stempel schwingenden Beamten“, sagt Michael Hüther.